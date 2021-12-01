Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.

Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" ifadelerini kullandı.