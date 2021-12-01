Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.
Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilere önemli açıklamalar yaptı.
Erdoğan, asgari ücretle ilgili yaptığı açıklamada, "Bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir artış yapacağız" ifadelerini kullandı.
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