Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Bağcılar’da 97 tesisin açılış törenine katıldı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli İrade Meydanı’nda bir araya gelen vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı büyük bir coşkuyla karşıladı.

Miting alanındaki yoğun kalabalık dikkat çekerken, kısa bir süre sonra konuşmasını yapmak için sahneye çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada önemli açıklamalarda bulundu.

Açıklamalarının ardından da programına devam etti..

Bağcılar Ülkü Ocakları'na ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Ülkü Ocakları'nı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve İstanbul AK Parti İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe’de eşlik etti.