Türkiye'nin gündemine oturan 6 yaşındaki bir kız çocuğuna istismar iddiaları, yetkili kurumları harekete geçirdi.

İstanbul'da yaşayan H.K.G, 6 yaşındayken babası tarafından Kadir İstekli ile evlendirildiğini ve cinsel istismara uğradığını belirterek hukuk mücadelesi başlatmıştı.

Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cinsel istismar davasına değindi.

"İddiaları kabul etmemiz mümkün değil" diyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Küçük yaştaki istismar iddiaları tam bir facia"

"Bir kızımızın erken yaşta evliliği ile yaşananlarla ilgili görüşümü de paylaşmak istiyorum. Gereken çalışmaları bakanlarımız yaptılar bunları görmezden gelen muhalefet söz konusu.

Her şeyden önce günümüz şartlarında 13 yaşında nişan 14 yaşında evlilik gibi bir durumu kabul edebilmemiz mümkün değil. Küçük yaştaki istimar iddiaları tam bir facia.

Mağdur, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımıza başvurduğu andan itibaren kurumlarımız bu konuyu sahiplenmiştir. İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen soruşturmanın ardından konu yargıya intikal etmiştir. Bu aşamada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız avukat temin etmiştir. Dava ile ilgili ilk duruşmanın yakında yapılması bekleniyor.