2 gün süren NATO Liderler Zirvesi sona erdi.

İki gün boyunca baş döndüren bir diplomasi trafiği yürüten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dünya kamuoyuna zirveyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zirveye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Euronews muhabiri sordu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerinde cevap

Sırayla soruları kabul eden Erdoğan'a Euronews muhabiri tarafından, "F-16’larla ilgili bir sorum olacak. Amerikan Kongresi bağlayıcı olacak diyorsunuz, peki F-16’ların modernizasyonunu kabul edecek misiniz? Bazı şartlar getirirse Kongre, Türkiye’nin gelecekte komşularla gerginlik yaşaması Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik saldırganlıkta bulunmamak gibi şartlar getirirlerse, Vilnius’a gelmeden önce AB adaylığından bahsettiniz. Peki bunun için en gibi reformlar yapmayı düşünüyorsunuz, demokrasi hukuk ve insan hakları konusunda?" soruldu.

Söz alan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Euronews muhabirine dönerek Türkiye'yi tanımadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euronews muhabirine: Görüyorum ki Türkiye'yi tanımıyorsunuz

"Türkiye'yi tanımıyorsunuz"

Türkiye'de yapılan son seçimde yüzde 90'a yakın bir katılım olduğuna dikkat çeken Erdoğan, seçimlerin adeta bir demokrasi havasında geçtiğinin altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuyla ilgili, "Bu soruda şunlar yatıyor, görüyorum ki birinci derecede Türkiye’yi tanımıyorsunuz. Türkiye’nin demokrasi ya da hak ve özgürlükler konusunda bir sıkıntısı yok ki. Dünyada yüzde 90’a yakın katılımla seçim yapıldığını kaç tane ülkede gördünüz. Son seçimimiz yüzde 88 katılımla neticelendi. Hak ve özgürlükler noktasında eksik olan hiçbir şey söz konusu değil." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Euronews muhabirine: Görüyorum ki Türkiye'yi tanımıyorsunuz

"F-16'ların Yunanistan veya Kıbrıs istikametinde kullanılması söz konusu olamaz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra F-16'ların temininin Yunanistan ve Güney Kıbrıs için herhangi bir sorun teşkil etmediğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terör örgütleri istediği gibi bakıyorsunuz her yerde istediklerini yapıyorlar, bunlara karşı da tabii devlet devlet olmanın gereğini yapacaktır. Yunanistan ve Kıbrıs’a yönelik F-16’larla ilgili bugün Miçotakis'le bir görüşme yaptık. Bizim düşmanlık yapmak gibi bir hedefimiz yok, dostlarımızı artırmak gibi bir hedefimiz var. Bugünkü görüşme adeta temellerin yeniden atıldığı bir görüşme oldu. Asla F-16’ların bu istikamette kullanılması söz konusu olamaz, daha önce de olmadığı gibi." şeklinde konuştu.