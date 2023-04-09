Erdoğan: "Kıbleyi bilmeyenler seccadeye ayakkabıyla basar ama bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu, 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz" ifadelerine yer verdi

Şu anda enkazları kaldırıyoruz. En yakın zamanda da konutları bitirerek hak edenlere teslim etmenin gayreti içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte, Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Bir damla suya, kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde Ramazan'ı geçerin Yemenli kardeşlerimize dua ediyoruz.

Kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabıyla basar. Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz bildireceksiniz.

Bizim derdimiz var derdimiz. Biz dertliyiz. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar, istismarla sağa sola savrulanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim onlara verecektir. Balkanlar'dan Kafkas'lara kalbi bizimle çarpan gönül dostlarımıza dua ediyoruz.