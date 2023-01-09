Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'da bulunan MSB Arifiye Yerleşkesi BMC İşletmesi'nde düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

Yeni nesil fırtına obüsleri şu an envanterde olanlara kıyasla birçok avantaja sahip. Ateş gücü kabiliyetleri artırılmıştır. Yeni nesil atış kontrol, otomatik mühimmat yükleme, otomatik yangın söndürme, yeni nesil yardımcı güç grubu gibi pek çok kritik unsur bulunuyor. Aynı zamanda dışa bağımlılığımızı da azaltmış bulunuyoruz.

"ALTAY TANKI'NDA SERİ ÜRETİM 2025'TEN İTİBAREN BAŞLIYOR"

Lisans meselesini de kökten çözüme kavuşturacağız. Bu projenin icraasında görev alan herkese teşekkür ediyorum. Mühendislerimizi, teknisyenlerimizi, işçilerimizi tebrik ediyorum. Burada yakaladığımız ivmeyi diğer stratejik projelere de teşkil ederek devam ediyoruz. Mayıs ayında 2 Altay tankını teslim ediyoruz. İnşallah 2025 yılından itibaren seri üretime başlıyoruz.

Arifiye tesislerimizde Altuğ 8X8 zırhlı personel taşıyıcılarının üretimi, Leopar 2A4 tanklarının modernizasyonu, farklı motor ve transmisyonların yatırımları da devam ediyor.

Ciddi emek, sabır, bilgi birikimi gerektiren bu projeleri adım adım gerçekleştiriyoruz. Birilerinin itiraflarına hedef olan Arifiye Ana Bakım Fabrikası farklı alanlarda ordumuzun ihtiyacını karşılamayı sürdürüyor. Sermaye düşmanlığı yapanlar, bugün Almanya'dan İngiltere'ye kapı kapı dolaşarak, yabancı ekonomi komiserlerinden yardım dileniyor.

Biz kendi mühendislerimizle bu dev eserleri ortaya koyuyoruz. Aynı şekilde işten atılacak diyerek galeyana getirmek istedikleri fabrika personeli, gönül rahatlığıyla üretiyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyor.

"YÜZDE 80'İ MİLLİ OLAN BİR SAVUNMA SANAYİİNE SAHİBİZ"

Fabrika ile ilgili iddiaları tutmayanlar yarım ağızla da olsa bir özür dileme erdemi göstermedi.

Grup kürsülerini iftira kürsülerine çevirenleri, ülkemizin çıkarlarını ilgilendiren milli meselelerde yalan siyasetini terk etmeye davet ediyorum. Yaparlarsa ne ala. Yapmazlarsa biz milletimize saygımızın geleneği olarak onların yalanlarını deşifre etmeyi sürdüreceğiz. Savunma sanayi alanında da tam bağımsızlığımızı ilan edene kadar durmayacak, dinlenmeyeceğiz. İşte bugün burada olduğu gibi kamu ve özel sektör iş birliğiyle ülkemizi başarıdan başarıya koşturacağız.

Türkiye'nin zincirlerini kırdığı alanların başında savunma sanayi geliyor. Göreve geldiğimizde yüzde 20'si milliydi, şimdi yüzde 80'i milli olan savunma sanayine sahibiz. Bu alanda hayal dahil edilemeyen başarılara imza attık. Savunma sanayinde başarı hikayesi yazmakla kalmadık, büyük zihniyet devrimi de gerçekleştirdik. Akim bırakılan ülkemiz bizimle birlikte ilk defa projelerinin neticelendiği, başarısını ispatladığı günleri gördü. Yapılamaz denilen, hayal mahsulü olarak nitelendirilen kritik projeleri gerçeğe dönüştürdük. Bu seviyeye bir anda gelmedik. Başbakanlığımızın ilk günlerinden itibaren ülkemizin güçlenmesi amacıyla yürütülen tüm çalışmalara sahip çıktık, destek verdik.

Nice direnişlere nice sabotaj, ihanetlere maruz kalmamıza rağmen bu yoldan asla dönmedik. Hamdolsun somut neticelerle gurur duyduğumuz bu günlere geldik. Savunma ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde yaşanan zihniyet değişikliğinin faydasını kısa sürede tecrübe ettik. 2002'de savunma sanayi sektöründe sadece 56 firma gösterirken bugün bu sayı 2000'i aştı. 62 olan proje sayısı 750'yi geçti. Toplam 5,5 milyar Dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bu rakam 60 milyar doların üzerine çıktı. Savunma sanayinde araştırma geliştirmeye ayrılan bütçenin 49 milyon dolardan 1,5 milyar dolara yükseldiğini gördüğümüz günlere kavuştuk.

İhracat alanında gurur verici tabloya şahit oluyoruz. 20 yıl önce 248 milyon dolar olan savunma ihracatımız geçen yıl 4,4 milyar dolarla rekor kırdı. Bundan 5-6 yıl öncesine kadar dünyanın ilk 100 savunma şirketi listesinde 2 firma varken bugün o listede 7 firmayla temsil ediliyoruz. İHA, SİHA, taarruzi insansız hava araçları üretiminde dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz.

Teknoloji özürlü, gafillerin karalama kampanyalarına rağmen insansız hava araçlarımız tüm dünyada gıpta ile takip ediliyor. İHA, SİHA'lar savaş yöntemlerini de dünyada değiştiriyoruz. Fırtına Obüslerimizle birlikte özellikle sınırlarımız dışından ülkemizi hedef alan terör örgütlerinin kabusu haline gelmiştir.

'MÜJDELERLE DOLU BİR YIL OLACAK'

Dev eserlerimizle inşallah gücümüzü perçinliyor, daha da sağlamlaştırıyoruz. Son 20 yılda elde ettiğimiz tüm bu başarıları Türkiye Yüzyılımızın girizgahı olarak görüyoruz. 2023'ü diğer alanlarla birlikte savunma sanayinde de dönüm noktası haline getirmekte kararlıyız. 2023 yılı 7'den 70'e herkesi gururlandıracak çok mühim gelişmelerin yaşandığı müjdelerle dolu bir yıl olacak. MMU'yu hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz. Bayraktar Kızılelma'nın uçuş manevra testleri gerçekleştirilecek. İlk SİHA gemisi olacak Anadolu'yu da bu yıl hizmete alıyoruz.

Anadolu gemisine konuşlandıracağız Bayraktar TB3 SİHA ilk uçuşunu icra edecek. Gökbey'i Jandarma kullanacak. Ağırlığı 2 tonu bulmayan Atak 2 ilk uçuşunu gerçekleştirecek. Kılıçsat Küp uydusunu uzaya fırlatacağız. Derya gemisi İ sınıfı fırkateynlerimizin ve yeni tip denizaltılarımızdan Piri Reis de bu sene envantere girecek. Hava savunma ve füze sistemlerinde belli bir aşamaya geldiğimizi göreceğimiz bir yıl bizi bekliyor.