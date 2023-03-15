Türkiye 40 gündür afetlerle mücadele ediyor...

İlk olarak 6 Şubat'ta deprem felaketinin vurduğu bölge şimdi de sel afetiyle boğuşuyor.

Şanlıurfa ve Adıyaman'da etkili olan yağışlar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

Devletin tüm kurumları sel afetinin hemen ardından harekete geçti.

Çadırlarda kalan vatandaşların tahliyesine başlayan ekipler kayıp vatandaşları bulmak için hummalı çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına Şanlıurfa ve Adıyaman'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı.

Bakanların sahada çalışmaları koordine ettiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu açıklamalarda bulundu:

Sözlerime başlarken bu sabah Şanlıurfa ve Adıyaman'da yaşanan sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bakanlarımız, ekiplerimiz çalışmaları koordine etmektedir. Yaşadığımız felaketleri hafızalarımızda ne kadar sıkı muhafaza edersek onlardan çıkarcağımız dersler de o derece güçlü olur. Bunun için tekrar hatırlama ve hatırlatmada fayda görüyorum.

Sel felaketinin ardından Adıyaman'ın Tut ilçesinde çalışmalara katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dere yatağında 3 kişiyi arama çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Uyarıların devam ettiğini söyleyen Süleyman Soylu şu ifadeleri kullandı:

Hem Kayseri valimiz Adıyaman'a intikal etti, Tunceli Valimiz de intikal etti. Buradaki çalışmalar arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Dere yatağında 3 kişi için arama kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. 10 kaybımızın dışında bir kayıp söz konusu değil. Birkaç günden beri uyarımız devam ediyor. Dere yataklarının etraflarında, her ilçenin kendisine ait bir yapısı var. Yağmurun çok yağdığı ve suların derelerden taştığı suyun etrafında bulunmamak gerekiyor. İlgili ekiplerimizin bu yerlerde uyarıları var.