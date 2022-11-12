Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Regency Otel'de, Macaristan Başbakanı Orban ile görüştü.

Basına kapalı olarak gerçekleştirilen görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Ticaret Bakanı Mehmet Muş ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

Erdoğan daha sonra Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbankulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Görüşme basına kapalı yapıldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da hazır bulundu.