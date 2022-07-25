Son dakika haberi! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı konusunda varılan anlaşmaya dair, "Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz" dedi.

TRT ortak yayınında soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

"Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını ve üstlendikleri sorumluluklara uygun hareket etmelerini bekliyoruz.

Tahıl koridorundan sevkiyat başlayınca gıda krizinin etkileri de hafifleyecek.

ODESSA LİMANI SALDIRISI

Varılan anlaşmanın ruhuna aykırı eylemlerden kaçınılmasını istiyoruz. Burada bir başarısızlık hepimizin aleyhine olacaktır.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO ÜYELİĞİ

Terör örgütü uzantılarını ülkemiz aleyhine faaliyetten alıkoymadıkları sürece bizden olumlu yaklaşım beklemesinler.

RUSYA VE İRAN'A SURİYE MESAJI

Suriye, terör örgütlerinin yuvası haline gelmiş durumda. Dolayısıyla Suriye'ye karşı gerek Rusya gerekse İran'ın bir tavır belirlemesi gerekir.

YUNANİSTAN'IN ADALARI SİLAHLANDIRMASI

Yunanistan sen ne yapmak istiyorsan yap', öyle mi diyelim? Ne gerekiyorsa vakti saati geldiğinde bunu yaparız.

MISIR'LA İLİŞKİLER

Alt düzeyde görüşmeler devam ediyor. Üst düzeyde de bu işin olmaması diye bir şey söz konusu değil. Yeter ki birbirimizi anlayalım.

ERMENİSTAN'LA NORMALLEŞME

Söylemin ötesinde somut adım atmalarını bekliyoruz. Ermenistan'la normalleşme sürecinde ciddiyiz, kararlıyız.

DUHOK'TAKİ SALDIRI

PKK'nın gerçek yüzünü bir kez daha böylece görmüş olduk. PKK, YPG, PYD bunların alışılmış terör eylemlerinin benzeri. ABD ve Rusya'ya, Irak'taki kardeşlerimize 'burada oyuna gelmeyelim' dedik.

ABD'YE PKK-YPG TEPKİSİ

Amerika'nın terör örgütüyle (PKK-YPG) iş tutması kendi kazdığı çukura düşmesi sonucunu doğuracaktır.

2023 SEÇİMLERİ

2023 seçimlerini bu zamana kadar girip galip çıktığımız tüm seçimlerden daha önemli görüyoruz. Bu seçimi de bir dönüm noktası olarak görüyoruz.

YERLİ OTOMOBİL TOGG

Tesislerin seri üretime hazır hale gelmesiyle ilk seri üretim araçlar bu yılın son çeyreğinde inşallah banttan inecek."