“Suni Krizlere Sürüklenmeye Çalışılan Türkiye Yeni Bir Şahlanış İçine Girmiştir”

Erdoğan, "Enflasyonda yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir" dedi.