“Suni Krizlere Sürüklenmeye Çalışılan Türkiye Yeni Bir Şahlanış İçine Girmiştir”
Erdoğan, "Enflasyonda yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir" dedi.
“Suni Krizlere Sürüklenmeye Çalışılan Türkiye Yeni Bir Şahlanış İçine Girmiştir”
Erdoğan, "Enflasyonda yılbaşıyla birlikte iyileşme hızlanacak, önümüzdeki şubattan itibaren daha makul ve kontrolü kolay bir yere gelecektir" dedi.
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