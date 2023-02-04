Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Yaklaşık 1 yıllık aranın ardından bir kez daha Aydın'da olmaktan sizlerle hasret gidermekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin diyorum. Bin yıllık vatanımız, milli mücadelenin kahraman şehri rahmetli Menderes'in demokrasi bayrağını kaldırdığı Aydın'ın bizim gönlümüzde ayrı bir yeri var.

Aydın'a son gelişimizde yine bir toplu açılış töreninde sizlere rahmetli Menderes'in idamdan önce kendisini Yaslı Ada'ya kapatanlara ve ardından ipe götürenlere ithafen yazdığı son mektubu okumuştum. Şimdi rahmetlinin 1961'in eylülünde yazdığı bu mektubu bir kez daha hatırlayalım. Ne diyor rahmetli; Size dargın değilim. Sizin ve diğer zavallıların iplerinin hangi efendiler tarafından idare edildiğini biliyorum. Onlara da dargın değilim. Kellemi onlara götürdüğünüzde diyiniz ki, Adnan Menderes hürriyet uğruna ortaya koyduğu başını 17 sene içinde almadığınız için sizlere müteşekkirdir. İdam edilmek için ortada hiç bir sebep yok. Ölüme bu kadar metanetle gittiğimin, silahların gölgesinde yaşayan efendilerinize acaba söyleyebilecek misiniz? Şunu da söyleyiniz ki, milletçe bir gün mutlaka kazanılacak hürriyet mücadelesinde sizi, efendilerinizi yine ben 1950'de olduğu gibi kurtarabilirdim. Dirimizden korkmamalıydınız ama şimdi milletle ele ele vererek Adnan Menderes'in ölüsü ölünceye kadar sizleri takip edecek ve bir gün sizi silip süpürecektir. Buna rağmen merhametim sizinledir. Millet sağ olsun.

Menderes ile birlikte 592 kişinin aylar boyunca demokrasi ve adalet tarihimize yüz karası olarak geçecek bir nobranlıkla yargılandığı Yaslı Ada'yı biliyorsunuz. Biz milletimizin adını Yaslı Ada'ya çevirdiği bu yeri aldık Demokrasi ve Özgürlükler Adası haline getirdik. İşte AK Parti bu. Bizim CHP'den farkımız bu. Yandaşlarından farkımız bu. Yargılamanın yapıldığı salonu da müze haline dönüştürdük. Bu salonda yargılananlardan biri de öğrenciliğinde milli Türk Talebe Birliği Başkanı, Demokrak Parti Hükümetlerinde Milli Eğitim ve Bayındırlık Bakanlığı, Başbakan Yardımcılığı, Meclis Başkanvekilliği görevlerini yapan Milli Eğitim Bakanlığı döneminde Din derslerini müfredata alan, İmam Hatip okullarının ve İstanbul Yüksek İslam Enstitüsünün açılmasına öncülük eden hayatını ülkesine ve milletine hizmete adayan hemşehrim Ahmet Tevfik İleri'ydi. Yaslı Ada mahkemesi tarafından önce idama mahkum edilen ardından cezası ömür boyu hapse mahkum olan Ahmet Tevfik İleri yattığı Kayseri Cevzaevi'nde hastalanmış ve ardından vefat etmiştir. Merhum İleri vefatından önce ailesine yazdığı mektupta, size mal, mülk, servet bırakamadım. Yalnızca şerefli, namuslu, erkek bir ad bırakbildim diyor.

Darbeciler ülke yönetimini ele geçirince başa getirdikleri Cemal Gürsel'in ilk işi CHP'nin ebedi şefi İnönü'yü telefonla aramak oldu. Gürsel telefonda İnönü'ye emirleriniz bizim için daima peygamber buyruğudur paşam diyor. İşte CHP bu. Bunları iyi tanıyın. Aydın, 14 Mayıs'ta CHP'ye en ideal dersi vermeye hazır mı? İnönü'de Gürsel'e büyük iş başardınız diyerek mukabelede bulunuyor. Tek parti faşistleri ve darbeciler Menderes'i devirmenin ve ardından idam etmenin sevincini böyle yaşarken hesap etmedikleri bir şey vardı. Milletimiz Menderes'i de mücadelesini de daima kalbinin en mutena köşesinde yaşatmış, fırsatını bulduğu her anda onun mirasını yeniden ayağa kaldırmıştır. Nitekim rahmetli Özal'ın gayretleri ile Menderes'in ve aynı şekilde idam edilen bakanları Zorlu ve Polatkan'ın naaşları 1990 yılında İstanbul'daki anıt mezara nakledilmiştir.

Bizim ne Cumhuriyetimizi kurmamız kolay oldu, ne demokrasiye geçişimiz kolay oldu, ne kalkınma hamlelerimizi gerçekleştirmemiz kolay oldu. Her adımını büyük mücadeleler ve büyük fedakarlıklarla yürüttüğümüz bu sürecin şahikası AK Parti'nin 20 yılda ülkemize kazandırdığı eser ve hizmetler dönemidir. Türkiye Yüzyılı'nı Cumhuriyetimizin ilk asrında yaşadığımız tüm bu tecrübelerin ve elde ettiğimiz kazanımların üzerine inşa etmek için 14 Mayıs'ta bir kez daha hep beraber sizlerle sandığa gidip sandıkları patlatmaya var mıyız? Desteğiniz çok önemli. Durmak yok yola devam.

Milli mücadelenin resmen ilanının adı olarak gördüğümüz 23 Nisan 1920'den demokrat partinin iktidara geldiği 14 Mayıs 1950'ye oradan Türkiye Yüzyılı destanının sembolü olacağına inandığımız 14 Mayıs 2023'e varan bu uzun ve meşakatli süreçte ödediğimiz her bedelin karşılığını alacağımız bir döneme giriyoruz. İşte bu dönem doğru yol. Bu doğru yola var mıyız? Aziz vatan topraklarındaki bin yıllık varlığımızın geleceğini şekillendirecek kritik bir tercihin eşiğindeyiz. Ülkeyi tekrar vaktini ve enerjisini heba edecek, kaos günlerine geri döndürmeye, belirsizlik iklimine sürüklemeye heveslenenlerin karşısına biz Türkiye Yüzyılı vizyonumuzla çıkıyoruz. Sizler de görüyorsunuz. Bırakın dirisine ölüsüne bile tahammül edemedikleri Menderes'in aziz hatırasını kirletecek bir yüzsüzlükle onun "yeter söz milletindir" sloganına çökmeye çalışanlar var. Kim bu? Bay bay Kemal. İşte 14 Mayıs Kemal'in bay bay Kemal olacağı gündür.

Menderes'in idama giderken milletimize emanet ettiği o tespitindeki gibi yine efendilerinin emri ile kurdukları bir masadan yeniden tarihe yüz karası olarak geçecek işler yapmanın peşindeler. Program diye millete sundukları metindeki vaatlerin çoğu ya bizim tarafımızdan son 20 yılda yapılmış, ya zaten yapılmakta olan işler. Kalan başlıklar da bu ülkenin ve milletin tüm kazanımlarını yok ederek efendilerinden aferin almak için güvensizliğin, istikrarsızlığın, kavganın, çekişmenin sembolü eski Türkiye'yi yeniden hortlatma vaadinden ibarettir.

Ayrıntılar gelecek...