Bizim ara buluculuk noktasındaki çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Buna bir tarih vermek ne zaman bu iş biter ne zaman sona erer bunu söylemek bir akıl karı değil. Ancak son Herson ile ilgili olarak Rusya'nın aldığı karar olumlu bir karar, önemli bir karar. Temennim odur ki belki G-20'ye Rusya'dan bir katılım olacak mı, olmayacak mı bilemiyorum eğer bir katılım olursa orada görüşme imkanımız olacak. Aksi takdirde telefon diplomasisini Rusya ile sürdürmeye devam edeceğiz. Temennimiz o ki ara buluculukta başarılı olalım. Savaşın egemen olduğu bir dünyadan barışın egemen olduğu bir dünyaya geçişi sağlayalım.