Kampanya kapsamında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca bir kamu spotu da yayımlandı. Depremin büyüklüğü, arama kurtarma çalışmaları, yardım faaliyetleri, devletin, STK'lerin ve gönüllülerin dayanışma görüntülerinin paylaşıldığı kamu spotunda, şu ifadelere yer verildi:

"En zor günümüzde omuz omuza verdik. Ben, sen yok, biz varız dedik. Beraber ağladık, beraber güldük. Umudumuzu hiç kaybetmedik. Ülkemize olan sevdamız ile yaşadık biz. Sarıp sarmalayan sıcacık bir yuvayız biz. Kalbimize yazmışız, ay ve yıldızı. Biz yüzyıllarız, binyıllarız, yarınlarız. Biz Türkiye'yiz."