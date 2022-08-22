Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, Karadeniz’deki tahıl koridoru ve ekonomideki gelişmeler. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun gündemle toplandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılan toplantıda, iç ve dış politikaya ilişkin önemli gelişmeler değerlendirildi. Rusya ve Ukrayna liderleri ile yapılan görüşmelerin detayları ele alındı.

İstanbul'da imzalanan tahıl sevkiyatı anlaşması ile ilgili gelişmeler değerlendirildi.

Ekonomi gündemi de masada olacak

Öne çıkacak başlıklardan biri de ekonomi oldu. Fahiş fiyat artışlarının önlenmesi ve enflasyonla mücadele konuları ele alındı.

Kabine toplantısında, hem yurt içinde hem de Irak ve Suriye'nin kuzeyinde yürütülen terörle mücadele operasyonları değerlendirildi.

İsrail ile normalleşme süreci ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler de Kabine'nin gündemindeydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Millete Sesleniş konuşması yapması bekleniyor.