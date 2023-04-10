28. Dönem Milletvekili Seçimlerinde partilerin Milletvekili adayı gösterecekleri isimler belli oldu
Cumhuriyet halk partisi, 28. Dönem Milletvekili Seçimleri aday listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. Listede CHP’nin Kahramanmaraş Adayları şu isimlerden oluştu:
1. sırada Ali Öztunç yer aldı.
2. sırada İrfan Karadutlu
3. sırada Mehmet Bağlar
4. sırada Ejder Kaygusuz
5. sırada Naile İşlek
6. sırada Tufan Yanar
7. sırada Aziz Cem Güner
8. sırada Çağatay Atasay, milletvekili adayı olarak gösterildi.