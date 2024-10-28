Cumhuriyet'in kuruluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından düzenlenen Cumhuriyet Panayırı, büyük bir ilgiyle devam ediyor.

Milli İrade Meydanı'nda kurulan panayırdı yer alan oyun alanları, el sanatları atölyesi ve spor aktiviteleriyle çocuklar eğlenceli ve kaliteli zaman geçirirken, ebeveynler de kültürel aktivitelerle bayram coşkusuna ortak oluyor.

Renkli görüntülere sahne olan panayır, Cumhuriyet'in bekçisi çocuklar kadar anne babaların da beğenisini kazandı.

Çocuklar ve ebeveynleri, etkinliklerden duyduğu memnuniyeti belirterek emeği geçen herkese teşekkür ederken Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Cumhuriyet Panayırı'nın 29 Ekim Salı günü de katılımcıları ağırlamaya devam edeceği belirtildi.