Hükümet, ilk günden rekor talebin geldiği 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında tüm dar gelirli vatandaşın ev sahibi olmasını kolaylaştırmak için maliyetin yüzde 40'ını karşıladı. Yapılan indirimle birlikte ev fiyatları 400 ila 600 bin lira, ev taksitleri de 2 bin liraya kadar indirildi.

Yüzyılın konut hamlesinde yüzde 40 indirimli satışa çıkarılacak evlerin ödeme planı da netleşti. Örnek plan 2+1 75 ve 85 metrekare, 3+1 105 metrekare daire tiplerine göre belirlendi.

Aynı tip dairelerin 113 bin 170 lira olan peşinat bedeli 67 bin 900'e, taksitleri de 4 bin 243 liradan 2 bin 546 liraya gelecek. Yine aynı illerde maliyet fiyatı 1 milyon 283 bin 400 lira olan 85 metrekarelik 2+1 dairenin fiyatı yüzde 40 indirimle 770 bin liraya düştü. Yüzde 10'luk peşinat bedeli de 128 bin 340 liradan, 77 bin liraya çekildi.