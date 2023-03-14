Depremden etkilenen illere destek olmak için harekete geçen isimlerden biri de CZN Burak olarak tanınan şef Burak Özdemir. Depremin ilk günlerinden itibaren çeşitli yardım çalışmalarında bulunan Özdemir, son olarak TÜRES Kahramanmaraş Şube Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz koordinesinde Kahramanmaraş’ta depremden etkilenen çocuklarla bir araya geldi.

İstanbul’dan karavanına yüklediği hamburger malzemeleriyle batıpark çadır kentte gelen Özdemir, kendi hazırladığı hamburgerleri çocuklara ikram etti.

Burada açıklamalarda bulunan TÜRES Kahramanmaraş Şube Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, yardımlarından dolayı Burak Özdemir’e teşekkür etti.

CZN Burak ismiyle bilinen Burak Özdemir ise “Kahramanmaraşlı kardeşlerimiz mutlu olunca bizlerde mutlu oluyoruz.” ifadelerini kullandı.