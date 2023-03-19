Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde dağdan kopan kayalar, kırsaldaki bazı mahallelerin yollarına da zarar verdi.

Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle dağdan kopan kayalar, kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kahramanmaraş merkez Onikişubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi ile aynı bölgedeki mahallelere ulaşımı sağlayan yolun bazı bölümlerinde depremler nedeniyle çatlaklar oluşurken, dağdan kopan kayalar çelik bariyerler ve elektrik direklerinde hasar oluşturdu.

Depremlerin ardından belediye ekiplerinin çalışmalarıyla kaya parçaları temizlenerek yol ulaşıma açıldı.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 6 Şubat'tan bu yana il genelinde kaya düşmesiyle ilgili 120 ihbara müdahale edildiği öğrenildi.

Çukurhisar Mahallesi Muhtarı Muhsin Akbaba, AA muhabirine, depremde Ebrar Sitesi'nde kardeşlerinin yanında bulunan babası Ahmet Akbaba'nın enkaz altında kalarak hayatını kaybettiğini, yaralı çıkarılan kardeşleri Recep ve Halime Akbaba'nın tedavisinin ise Kayseri'de sürdüğünü söyledi.

- 45 dakikalık yolu 5 saatte gidebildiler

İlk depremden sonra babasından ve kardeşlerinden haber alamayınca Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıktıklarını belirten Akbaba, "Yollar kardan ve kaya düşmesinden dolayı kapalıydı. Normalde 45 kilometrelik yol, 45 dakikada gidebiliyorduk ama 5 saatte Kahramanmaraş'a ulaştık." dedi.

Yolun Çukurhisar, Kaynar ve Kumarlı mahallelerine ulaşımı sağladığına işaret eden Akbaba, "Deprem günü bu yol bitmek bilmedi. Yarım metreye kadar kar vardı ve sarsıntıyla yola çok sayıda kaya düşmüştü. Kayaları köyümüzde bulunan kepçenin yardımıyla kenarlara ittik." ifadesini kullandı.

Akbaba, ilk depremde fazla büyük kayaların düşmediğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"İlk depremde yola düşen kayaları kaldırmaya kepçenin gücü yetiyordu ama ikinci depremde çok büyük kayalar düşmüştü. Yollar tamamen kapanmıştı. Yolun açılması için ihbarda bulundum, köyümüzde hasar olup olmadığını sorarak, biraz sabırlı olmamızı söylediler. İş makineleri hep enkazlarda kurtarma çalışmasına katılıyordu. Bir gün sonra iş makinesi temin ederek yolu açtırdık. Merkezden herkes mahalleye cenazelerini getirdi. Depremden 2-3 gün sonra da belediyelerimiz yol açma çalışmalarına başladı."

İkinci depremin bölgelerini çok etkilediğini vurgulayan Akbaba, "Yola düşen kaya parçalarının büyüklüğünü görünce çok şaşırdık. O kadar büyük kayalar vardı ki ev büyüklüğündeydi. Daha önce böyle bir şey yaşamamıştık. Gördüğümüz manzara bizi çok ürküttü ama buradan gelip gitmek zorundayız." diye konuştu.