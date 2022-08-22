Bursa’da farklı düğün eğlencelerine bir yenisi daha eklendi…

İnegöl ilçesinde, Şafak-Gözde Yüğrük çiftinin düğün töreninin ardından, çiftin arkadaşları evin önünde toplanıp damada zor anlar yaşattı.

Kadın kıyafetleri giydirilerek makyaj yapılan damat Şafak Yüğrük ile sağdıcı, gece yarısı sokak ortasında oynadı.

Kafasında yumurta kırıldı, un ve yağ döküldü

Sokak ortasına koyulan piknik tüpünün üstünde damada menemen yaptıran arkadaşları, yapılan yemeği beğenmeyince yumurtaları damadın başında tek tek kırdı. Damadın kafasından aşağı un ve sıvı yağ döküldü.

Düğünün ardından yapılan bu eğlence geleneğinin, kadınların işlerinin zorluğunu, oyun ve eğlenceyle anlatmak için yapıldığı belirtildi.