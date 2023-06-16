Özellikle konutlarına DASK yaptıran vatandaşlar bir nebzede olsa maddi açıdan rahatladı.

Fakat iş yerleri olan vatandaşlar firmalar aracılığıyla yaptıkları DASK’tan yararlanamadı. Yaşanan felaketler sonrası iş yerlerini güvence altına aldıklarını düşünen vatandaşlar DASK’ın iş yerlerine ödeme yapmadığını öğrenince adeta yıkıldı.

Konuyla ilgili aksu haber ihbar hattına ulaşan iş yeri sahipleri “DASK iş yerlerimize ödeme yapmayacaksa biz neden ödeme yaptık” siteminde bulundu.

Aksu TV Haber Müdürü Kurtuluş Şükür vatandaşların sitemini dile getirerek yetkililere seslendi.