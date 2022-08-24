Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin yaklaşık 7,09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
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