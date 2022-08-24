Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 3,7 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deprem, yerin yaklaşık 7,09 kilometre derinliğinde gerçekleşti.