Gazetesi ve Radyo Fresh’in yayın politikasının geliştirilmesi ve içeriklerinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenen toplantı da 2022 yılındaki çalışmalar ve 2023 yılındaki hedefler konuşuldu.

MADO Evi’nde düzenlenen programa; Manşet Gazetesi İmtiyaz Sahibi Arslan Deveboynu, Manşet Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Mahmut Beyaz, yazarlar ve DEKA Medya Grup çalışanları tam kadro olarak katıldı.

Samimi bir sohbet havasında gerçekleşen toplantının sonunda Şair-Yazar Ali Büyükçapar, kendi yazmış olduğu ‘Kitap Pusulası’ adlı kitabını hediye etti.