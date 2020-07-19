Demir kesen bıçağa 'Kurban' ilgisi
KAHRAMANMARAŞ 19.07.2020, 13:28
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Kahramanmaraş'ta demir kesip sakal traşı da yapabilme özelliğiyle dikkati çeken ve coğrafi işaret belgeli Hartlap bıçağının üreticileri, Kurban Bayramı siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor.
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Kahramanmaraş'ta demir kesip sakal traşı da yapabilme özelliğiyle dikkati çeken ve coğrafi işaret belgeli Hartlap bıçağının üreticileri, Kurban Bayramı siparişlerini yetiştirebilmek için yoğun mesai harcıyor. Hartlap Mahallesi'nde 6 kuşaktır bıçakçılık yaptıklarını belirten Bahattin Çelik, açıklamalarda bulundu.
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