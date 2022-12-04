Son zamanlarda zincir marketlere yönelik tüketicilerin yoğun eleştirileri sonrası, ilgili kurumlarca denetimler sıklaştırıldı.

Ağrı Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın talimatı doğrultusunda zabıta ekiplerince il merkezindeki market ve iş yerlerinin düzenli olarak denetlendiği belirtildi.

Şartlara uygun olmayan 5 market mühürlendi

Marketlerde gramaj, raf-kasa fiyatları uygunluğu, hijyen ve düzen, son kullanma tarihi kontrolü, fahiş fiyat ve stokçuluğun denetlendiği anlatılan açıklamada, "Ekiplerimizin bugün gerçekleştirdiği denetimde şartları taşımayan 5 market mühürlenerek faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadesine yer verildi.