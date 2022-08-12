Emekli Kadir Puloğlu (56), geçen hafta cumartesi günü arkadaşlarıyla birlikte motosikletle Adana'nın Aladağ ilçesine geziye gitti. Cumartesi gecesi Kapuzbaşı Şelaleleri'nde kalan grup, pazar günü dönüşe geçti. Grup engebeli araziden geçerken, Kadir Puloğlu'nun bir arkadaşı motosikletiyle uçurumun kenarından geçemedi.

Puloğlu arkadaşına ait 35 KC 4182 plakalı motosikletle uçurumun kenarından geçmek için yavaş yavaş motoru sürmeye başladı. Bir anda dengesini kaybeden Puloğlu, motosikletle birlikte yaklaşık 50 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Bu sırada Puloğlu'na yardım etmeye çalışan İhsan Can (35) da uçurumdan düşerek yaralandı. Puloğlu ve Can, kendi imkanlarıyla uçurumdan çıktı.

Gruptaki diğer kişiler durumu 112 Acil Sağlık Merkezine bildirdi.Ancak kendileri de oldukları yeri çok iyi bilmeyen şahıslar bulundukları yeri tarif edemeyince ambulans gönderilemezken, Kadir Puloğlu arkadaşını da sırtına alarak kendi motosikletiyle yaklaşık 150 kilometre giderek tekrardan ambulans çağırdı. Olay yerine gelen ekipler, Puloğlu ve Can'ı hastaneye kaldırdı.

Tedavisi sonrası Pozantı ilçesinde istirahat eden Kadir Puloğlu, İhlas Haber Ajansı muhabirine, "Bu bize büyük bir ders oldu. O rotayı kullanacak arkadaşlar çok dikkat etsin. Biz Allah'a şükür kazayı ufak atlattık" dedi.