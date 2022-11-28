Pamukkale ilçesi Kale Mahallesi'nde bir kimya fabrikasında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi gönderildi.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler, yangını kontrol altına almak için müdahalelerini sürdürüyor. Fabrikada çalışanlar tahliye edildi.

Kimya fabrikasındaki yanıcı maddeler, alevleri söndürme çalışmalarını güçleştiriyor.

Gökyüzü siyah dumanla kaplanırken, alevler de kentin birçok noktasından görülüyor.

İlk belirlemelere göre yaralanan olmadı

Yanan tesis içinden zaman zaman patlama sesleri duyulurken ekipler, yangının yakın konumdaki tesislere sıçramaması için çaba gösteriyor.

Öte yandan polis ekipleri de tesis çevresinde güvenlik önlemi alarak fabrika çevresine girişlere izin vermiyor.

Yangında ilk belirlemelere göre yaralının bulunmadığı öğrenildi.

Olay yerine tedbir amaçlı AFAD ve UMKE ekibi de sevk edildi.

Çevredeki fabrikalar boşaltıldı

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, söndürme ve soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında can kaybı ve yaralının bulunmadığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Yangın mahallinin etrafındaki fabrikalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup ekiplerimiz yangının çevreye etkisiyle ilgili tüm tedbirleri almıştır. Yangının çıkış nedeniyle ilgili geniş çaplı araştırma çalışmaları başlatılmıştır."