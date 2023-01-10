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Öte yandan kaza ile aynı bölgede 3 ayrı hasarlı kaza daha meydana geldi.

Araç içinde hayatını kaybeden Burak Aslankıran'ın cenazesi yapılan çalışmanın ardından çıkartıldı.

İtfaiye ekipleri araçtaki yaralıları kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Sağlık ekipleri, Burak Aslankıran (34) ile Fatma Öztürk'ün (26) kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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