Asrın felaketi olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde, gün geçtikçe yeni görüntüler ortaya çıkıyor.

Olayın adresi bu kez Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Çobanlı Mahallesi oldu.

Kahramanmaraş merkeze 60 kilometre uzaklıktaki Bertiz bölgesi diye bilinen Çobanlı (Maksutlu) mahallesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünün doğayı canlandırmak ve korumak amacıyla Çobanlı kırsalına bıraktıkları dağ keçileri 2. depremde zelzeleyi hissettikleri anda korkudan dağa doğru kaçtılar. Dağ keçilerinin korkudan kaçış anları; kırsalda çobanlık yapmakta olan kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Dağ keçileri ve kızıl geyikleri Kahramanmaraş kırsalına bırakarak onların üremesine katkı sağlayan, Kahramanmaraş'ta yaban hayatını canlandıran Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Hacı Kalınkütük'ün de Pazarcık merkezli 1. depremde hayatını kaybettiği öğrenildi.