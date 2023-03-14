6 Şubat'tan bu yana kadar Nüfus İdaresi'nin tescil ettiği, deprem nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların sayısının 48 bin 448 olduğu belirlendi.

Bu kapsamda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sosyal medyadan yayımladığı mesajda "Tıp “Bayramı” olmayan bir 14 Mart. Yaslıyız. Deprem bölgesinde yaşayan sağlık çalışanı arkadaşlarımızdan 505’i afette hayatını kaybetti. Toplam can kaybımız 48 Binin üzerinde. Başımız sağ olsun. Allah benzer acılar yaşatmasın. Bu yılki 14 Mart, halkımızla yaraları sarma günü." ifadelerine yer verdi.