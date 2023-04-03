Depremin en fazla etkilediği iller arasında yer alan Kahramanmaraş’ta çiftçiler, yaşadıkları zorluk ve kayıplara rağmen, seralarında domates ve salatalık üretimine başladı.

Tarım işçisi kadınlar, seraların içerisinde bir yandan salatalık hasadı yaparken diğer yandan domates fidelerine bakım yaparak, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Kentin tarımsal üretimine büyük katkı sağlayan Kadıoğlu çiftliğinde tüm acılara rağmen üretim devam ediyor.

Bölge çiftçisi Ümmet Güngör, “Büyük bir felaket geçirdik. Çok büyük deprem oldu, can kayıplarımız oldu. Dimdik ayaktayız, durmaya da devam edeceğiz” dedi.