Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen ve binlerce kişinin ölümüne neden olan depremlerin üzerinden bugün tam altı ay geçti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, depremin etkilediği 11 ildeki 1275 kilometre uzunluğundaki demir yolu hattının zarar gördüğünü, hattın acil kullanım ve deprem yardım trenleri için işletmeciliğe açıldığını ifade etti.

Uraloğlu, bölgedeki 1.628 demiryolu binasından 246'sının hasar aldığını belirterek "Binaların yapısal incelenmesi için hizmet alımı yapıldı. Söz konusu işin rapor sonuçları ve saha çalışmaları sonucunda tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.

Bazı yollar proje aşamasında

Bakan, 11 kentte Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğunda 634 kilometresi otoyol olmak üzere toplam 9 bin 176 kilometre yol ağı bulunduğunu anlatarak, "Deprem sonrasında 61 kilometresi otoyol olmak üzere toplam 184 kilometrelik yolda hasar tespit edildi." dedi.

Depremin hemen ardından başlatılan ilk onarım çalışmalarıyla yol ağının tamamında ulaşım sağlandığını ifade eden Uraloğlu, bazı yolların yapımının tamamlandığını, bazılarında ise ihale işlemlerinin bitirilerek proje işlemleri kapsamında çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tarihi köprülerin ihale süreci devam ediyor

Uraloğlu, Kahramanmaraş ilinde 2 tarihi köprüye ilişkin ihalenin yapılarak çalışmalara başlandığı belirterek, "Hatay'da 5 tarihi köprünün ihale süreci devam ediyor. Ayrıca muhtelif hizmet tesisleri, bakımevleri ve diğer binaların yeniden yapımı, güçlendirilmesi ve onarımı için yerinde inceleme ve tespit çalışmaları ile depremde hasar gören yollardaki sinyalizasyon, otokorkuluk, yatay ve düşey işaretlemelerin yenilenerek trafik güvenliği tedbirlerinin artırılması çalışmaları yapılmıştır." dedi.

'75 milyon lira harcandı'

Deprem bölgesindeki havalimanlarının durumuna ilişkini bilgi de veren Uraloğlu, bazı havalimanları için harcanan parayı açıkladı.

Haziran sonu itibarıyla Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa GAP, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında yapılan seferlere ilişkin bilgi veren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Havalimanlarından, 55 bin 391 iç hat ve 5 bin 811 dış hat olmak üzere toplam 61 bin 202 uçak trafiği gerçekleşti. 5 milyon 371 bin 354 iç hatta ve 577 bin 621 dış hatta olmak üzere toplam 5 milyon 948 bin 975 yolcuya hizmet verildi. Bu havalimanlarında toplam yük (kargo+posta+bagaj) trafiği 56 bin 494 ton, kargo trafiği ise 6 bin 451 ton olarak gerçekleşti. Deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla Temmuz 2023 itibarıyla DHMİ tarafından bölgedeki havalimanları için 75 milyon 179 bin 693 lira harcama yapıldı."

Hatay Havalimanı ne durumda?

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'nda da deprem sonrasında çalışmalar yapıldığını anımsatarak, havalimanındaki binaların deprem performans analizi yaptırıldığını ve güçlendirme projeleri hazırlatıldığını dile getirdi.

Hatay Havalimanı pistinde ve yakın civarında meydana gelen deformasyonların belirlenmesi ve yer altı yapıların görüntülenmesi için TÜBİTAK ile işbirliği yapılarak testler ve çalışmalar gerçekleştirildiğini söyleyen Uraloğlu, "Tüm etüt ve proje çalışmalarının tamamlanmasına müteakip pist, apron ve taksi yollarının yenilenmesine ilişkin kapsamlı bir çalışma yapılacak." diye konuştu.

Uraloğlu, Hatay Havalimanı'ndaki oluşan hasar sonrasında onarım çalışmalarının hızlıca yapıldığını belirterek, havalimanının 6 Şubat itibarıyla hava trafiğine kapatıldığını, 9 Şubat'tan itibaren ise yalnızca görerek uçuş şartlarında ambulans, insani yardım, VIP ve askeri amaçlı olmak üzere helikopter uçuşlarına açıldığını hatırlattı.

Söz konusu havalimanının 12 Şubat'tan itibaren insani yardım, VIP, ambulans ve askeri uçak trafiğine açıldığını dile getiren Uraloğlu, şunları kaydetti:

"Seyrüsefer hizmetleri, durum tespit çalışmaları sonrasında, mevcut hava trafik kontrol kulesinden verilmeye devam etmiştir. Deprem kaynaklı olumsuzlukların giderilmesi ve havalimanı faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla geçen ay itibarıyla 25 milyon 408 bin 447 lira harcama yapıldı. Ayrıca Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa GAP ve Elazığ havalimanlarında çalışmalar yapıldı. Bu havalimanlarının da hasarlı olan kesimlerinin onarımı yapılarak ulaşıma açıldı."