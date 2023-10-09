Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çiçek Tarım Orman Gündemi programının konuğu oldu.
Çiçek programda deprem bölgelerine değinerek bu bölgelerdeki hayvancılık desteklemelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.Kaynak: Ayşe Asır
Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çiçek Tarım Orman Gündemi programının konuğu oldu.
Çiçek programda deprem bölgelerine değinerek bu bölgelerdeki hayvancılık desteklemelerine dair önemli açıklamalarda bulundu.Kaynak: Ayşe Asır
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