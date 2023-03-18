Depremde evlerini kaybeden, evi hasar gören vatandaşlar, fırıncı esnafının ücretsiz ekmek dağıtımı sayesinde bir nebze olsun rahatladı. Ekmek sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, fırıncı esnafının bu davranışı karşısında duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Deprem felaketi sonrası yaralarını saran esnafların duyarlı davranışları, Kahramanmaraş halkının yüreğine su serpti.

Fırıncı esnafı mesut mut, "Depremde mağdur olan vatandaşlarımızın yanında olmak ve onların acısını bir nebze olsun hafifletmek için böyle bir karar aldık. Ekmek dağıtarak elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz" dedi.