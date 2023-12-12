Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra en çok artçı depremlerin yaşandığı Göksun’da vatandaşları bilgilendirmek için “Deprem Gerçeği ve Göksun” konulu panel düzenlendi.



Belediye Kültür Merkezinde Gerçekleştirilen Panele Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kaymakam Ömer Faruk Duman, Göksun Belediye Başkanı Hüseyin Coşkun Aydın, Kamu Kurum Amirleri, STK Başkanları, Siyasi Parti Temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.



Ulu Cami İmam Hatibi Hasan Aksoy tarafından okunan Kuran-ı Kerim Tilaveti ile başlayan panelde, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlar için okunan hatimlerin duası İlçe Müftüsü Ali Söyler tarafından yapıldı.



Göksun’lu Akademisyen Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Alcı’nın Moderatörlüğünü yaptığı “Deprem Gerçeği ve Göksun” konulu panelde ünlü Japon deprem uzmanı, Yüksek İnşaat Mühendisi ve Mimar Yoshinori Moriwaki, Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Başkanı ve Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy ile Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Psikolojik Danışman Dr. Kamile Gamze Yaman konuşmacı olarak katıldı.



İki oturum olarak gerçekleştirilen panelde, deprem gerçeği, depremlerden en az etkilenmek için yapılması gerekenler, Japonya ve Türkiye de yaşanan depremler, artçıların süreleri ve felaketlerle başa çıkma konuları işlenirken son bölümde ise katılımcıların soruları cevaplandırıldı.