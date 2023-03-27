Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem felaketinin ardından birçok bina yıkılırken, binlerce vatandaş ise hayatını kaybetti.
Asrın felaketi olarak nitelendirilen afet sonrası, cep telefonu teknik servislerinin açılması ile birlikte vatandaşlar tamircilerde yoğunluk oluşturmaya başladı.
Vatandaşlar genel olarak deprem esnasında yüksek voltaja uğrayarak bozulan, kırılan telefon ekranlarını tamir etmek için teknik servislerin yolunu tuttu.
Telefon tamircileri ise enkazdan çıkartmayı başardığı yedek parçalarla vatandaşların eksikliklerini gidermeye başladı
Normal günlerde günlük 10-15 adet telefon tamiri yapan teknik servisler, deprem sonrası bu sayının günlük 500’e yaklaştığını kaydetti.