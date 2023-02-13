"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yardım faaliyetleri nedeniyle Türkiye genelindeki araç yoğunluğunu fırsat bilen uyuşturucu satıcıları, polisin takibine takıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bu kapsamda sevkiyat yapmaya çalışan uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 25 operasyonda 60 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 32'si uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle tutuklandı, 4 zanlıya da adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar kapsamında yapılan aramalarda yüklü miktarda uyuşturucu madde, 3 hassas terazi ile 4 tabanca, 7 şarjör, 461 tabanca fişeği, 44 bin 45 lira ve 410 dolar ele geçirildi.