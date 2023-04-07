Kahramanmaraş Müftülüğünde görevli eğitim uzmanı Ay, depremde yeğeni, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de aralarında olduğu 25 yakınını kaybetti.

Ay, akrabalarını defnettikten sonra kendisiyle aynı kaderi paylaşan depremzedelere destek olmak için işinin başına döndü.

Depremin ardından kente gelen manevi destek ekiplerinin koordinesini yapan Ay, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile gelen yardımların da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sağlıyor.



Veli Ay, depremde herkes gibi ağır bir imtihandan geçtiklerini söyledi.

