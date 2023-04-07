Kahramanmaraş Müftülüğünde görevli eğitim uzmanı Ay, depremde yeğeni, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de aralarında olduğu 25 yakınını kaybetti.
Ay, akrabalarını defnettikten sonra kendisiyle aynı kaderi paylaşan depremzedelere destek olmak için işinin başına döndü.
Depremin ardından kente gelen manevi destek ekiplerinin koordinesini yapan Ay, Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile gelen yardımların da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasına katkı sağlıyor.
Veli Ay, depremde herkes gibi ağır bir imtihandan geçtiklerini söyledi.
Depremde 25 Yakınını Kaybeden Afetzede Acısını Unutmaya Çalışıyor
Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde 25 yakınını kaybeden müftülük personeli Veli Ay, afetzedelerin ihtiyaçlarının giderilmesine destek olarak acısını unutmaya çalışıyor.
Kahramanmaraş Müftülüğünde görevli eğitim uzmanı Ay, depremde yeğeni, kayınvalidesi ve kayınbiraderinin de aralarında olduğu 25 yakınını kaybetti.
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