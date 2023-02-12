Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından son durumla ilgili açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Koca, Kahramanmaraş merkezli depremlerde 22 bin 327 kişinin hayatını kaybettiğini, 80 bin 278 kişinin kurtulduğunu açıkladı.

Bakan Koca, gönüllü sağlık hizmeti vermek isteyenlere de bir çağrı yaptı. Koca, "Deprem bölgesinde gönüllü sağlık hizmetine katılmak isteyen personelin, hasta sayısının azaldığını dikkate alarak bulundukları yerde kalmalarını rica ediyorum" dedi.

Sahada yeterli personelin olduğunu ifade eden Fahrettin Koca, "Karmaşaya neden olmamak için gönüllülerin il sağllık müdürlüğünün planlanması dışında ulaşmaması gerekiyor" şeklinde konuştu.