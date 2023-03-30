"Asrın felaketi" olarak nitelenen 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerde, 29 yaşındaki Rübeyda Keçeci ve 5 yaşındaki oğlu Aras Bulut Keçeci, Onikişubat ilçesindeki Şeyh Şamil Apartmanı'nın enkazından 5 gün sonra kurtarıldı.

Kurtarma ekipleri, Keçeci'nin eşi Hacı Haydar (38), oğlu Alp Tunahan (9) ve kızı Hira Nur'un (8) cansız bedenine ulaştı.

Tedavisi için Nevşehir'deki Ürgüp Devlet Hastanesine götürülen kadının, safra kesesindeki taşın durumuyla ilgili yapılan ultrason sırasında hamile olduğu tespit edildi.

Oğluyla Karacasu konteyner kentte hayata tutunan Rübeyda Keçeci, yaşadıklarını anlattı.



