Kent merkezinde depremlerde zarar gören araçlar, bulundukları yerlerden çekiciler vasıtasıyla kaldırılıyor.

Dulkadiroğlu ilçesindeki yediemin otoparkına çekilen hurdaya dönmüş yüzlerce araç, deprem felaketinin izlerini taşıyor. Çoğunluğu otomobil, ticari araç ve minibüsten oluşan araçların üzerinde enkaz kalıntıları hala duruyor.

Bazı araçların içerisinde sahiplerine ait özel eşyaların olduğu da görülüyor. Eşyalar arasında Kur'an-ı Kerim, seccade, tesbih ve bebek koltuğu gibi eşyalar dikkati çekiyor. Bazı araçlarda kışlık hazırlanmış gıda malzemeleri de yer alıyor. Bir otomobilin üzerinde, depremin yaşandığı an duran bir saat de göze çarpıyor.

Türk Polis Teşkilatı Güçlendirme Vakfı üyesi çekici operatörü Yunus Yılmaz, araçların çok zor şartlarda enkaz altından çıkarılıp otoparka getirildiğini söyledi.