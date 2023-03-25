Hurdacılık yapan 2 çocuk babası 31 yaşındaki Tuzcu, yıllarca ailesi ve akrabalarının da yaşadığı Ebrar Sitesi'ndeki Serdar Apartmanı'nda ikamet etti.

Bir arkadaşının, "Ebrar Sitesi'ndeki binalar depremde yıkılabilir." sözlerinden etkilenen Tuzcu, depremden 5 gün önce başka bir binaya taşındı.

Depremden saatler önce Ebrar Sitesi'nde tamamen yıkılan Yavuz Apartmanı'nda yakınlarıyla bir araya gelen Mehmet Tuzcu, sitede babası, annesi, kız ve erkek kardeşi ve babaannesi olmak üzere 69 yakınını kaybetti.

Akrabalarını enkazdan çıkarmak için 11 gün şirketlerine ait iş makineleriyle çalışan Tuzcu, günler sonra yeniden gittiği sitenin enkazında gözyaşlarına hakim olamadı.