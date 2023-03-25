Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde Saraçhane Çarşısı'ndaki bazı iş yerleri de hasar gördü. 16. yüzyılda yapılan çarşı bir süre kapalı kaldı.

Kayıtlarda "Sultan Çarşısı" olarak geçen tarihi çarşı, saraç esnafının zamanla burada yoğunlaşması dolayısıyla saraçhane ismini aldı. Bakırcılık, köşkerlik, külekçilik, ahşap oymacılığı, saraçlık, semercilik, bıçakçılık gibi mesleklerin yaşatıldığı çarşıda yeme içme mekanları da bulunuyor.

Deprem sonrası iş yerlerine dönmeye başlayan çarşı esnafı yeniden tezgah açıyor. Dükkanlarını açan esnaf çarşının eski günlerine yeniden kavuşması için komşularına kepenk açma çağrısında bulundu.

Ayakkabı tamircisi 72 yaşındaki Ali Bakıcı, 1978 yılından itibaren Saraçhane Çarşısı'nda esnaflık yaptığını söyledi.

Depremlerin Kahramanmaraş halkına büyük acılar yaşattığını anlatan Bakıcı afette komşularını da kaybettiklerini dile getirdi.

Birkaç gündür dükkanını açtığını ifade eden Bakıcı şunları kaydetti:

"Küçük bir dükkanımız var, burada vatandaşlara hizmet etmeye çalışıyoruz. İnsanlar ufak tefek işe başlama telaşındalar. Burada bir komşumuz vardı şapkacı, kasket yapıyordu kendisi. Göçük altında kaldı, eşiyle beraber öldü. Bir arkadaşımız daha vardı, birkaç tane onlar da göçük altında kaldılar. Depremden sonra bir süre sonra İstanbul'da kaldım ama yeniden döndük. Dönüp geleceğim yer burası, iş yerim burada her şeye rağmen çalışmaya devam edeceğiz."

Eski günlere ulaşmanın kolay olmayacağını belirten Bakıcı henüz iş yerini açmayan çarşı esnafının bir an önce dönmesini beklediklerini vurguladı.

Pide ustası Erdoğan Güler ise depremde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Saraçhane esnafı olarak dükkanlarını açtıklarını dile getiren Güler, "Esnaf arkadaşların dışarıdan dönmesini bekliyoruz. Gelsinler dükkanlarımızın önünü temizleyelim, yeniden çalışmaya başlayalım, tek dileğimiz bu. Ben de komşularımızın çağrısıyla depremden bir ay sonra dükkanımı açtım. 45 yıldan beri buradayım, pidecilik yapıyorum, mesleğim bu." dedi.