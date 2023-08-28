Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümünde bir dizi program gerçekleştireceğini duyurdu. Zafer Bayramı kutlamaları 09.00'da Atatürk Meydanında gerçekleştirilecek çelenk sunma töreniyle başlayacak.
Çelenk sunma töreninin ardından Şeyhadil Mezarlığı'ndaki Şehitlik ziyaret edilerek şehitler kabirleri başında dualarla anılacak.
Devamında Valilik'te gerçekleştirilecek protokol tebrikinin ardından saat 10.30'da Kahramanmaraş Adliye binası yanında geçit töreni ve çeşitli etkinlikler düzenlenecektir.