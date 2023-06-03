Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Simgesi Haline Gelen Ebrar Sitelerinden Geriye Sadece Koca Bir Boşluk Kaldı.

Şazibey Mahallesi İsa Yusuf Alptekin Bulvarı'ndaki Ebrar Sitesi’nin 12 Bloğundan 8’i De Depremde Yıkıldı, 4’ü İse Ağır Hasar Aldı.

Kahramanmaraş’ta 1300 Kişinin Yaşadığı Söylenen Ebrar Sitesi 8 Katlı 12 Bloklu Bir Siteydi, Deprem Felaketinin Simgesi Olurken Şimdilerde İse Geriye Kalan Ağır Hasarlı Binalar Tek Tek Kontrollü Bir Şekilde Yıkılıyor.

Enkaz Kaldırma Çalışmalarının Da Bitmesiyle Birlikte Ebrar Sitelerinde Geriye Sadece Boş Bir Alan Kaldı.