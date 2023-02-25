Deprem Felaketinin Ardından Yurdun Dört Bir Tarafından İvedilikle Harekete Geçen Bir Çok Firma Ve Sektör Temsilcileri de Depremzedelerin Yanında Olmaya Çalışıyor.

Bu Kapsamda Kahramanmaraş Kafum Fuar Merkezinde Bir Yemek Tır’ı Ve Bir Çamaşırhane Tır’ı, Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali Ve Avşar Kampüsü’nde De Çamaşırhane Tır’larıyla Vatandaşlara Hizmet Veriliyor.

Konuyla İlgili Açıklamalarda Bulunan Çamaşırhane Personeli Kemal Afacan Depremzede Vatandaşların Daha Hijyenik Kıyafetler Giyebilmeleri Amacıyla Böyle Bir Hizmeti Getirdiklerini Belirtti.