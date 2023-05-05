Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde ağır hasar gören Göksun ilçesindeki tarihi Ulu Cami'nin minaresine leylekler yuva yaptı.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen, 11 ili etkileyen depremlerde Cumhuriyet Mahallesi'nde 1922 yılında yaptırılan tarihi Ulu Cami de ağır hasar aldı.

İlkbaharla kente gelmeye başlayan leyleklerden bir çift, caminin şerefesi yıkılan ve hasar gören minaresine yaz aylarını geçirmek için yuva yaptı.

Burada yumurtadan çıkan 3 yavrusu ile leyleklere, cami etrafındaki esnaf göz kulak oluyor.

Cami yanında oto döşeme dükkanı bulunan Semih Erdem, Ulu Cami'nin minaresinin yıkılan bölümüne leyleklerin yuva yapmasının mahalleye güzellik kattığını ifade eden Erdem, "Allah'ın bir hikmeti. Onlar da bize bir komşu oldu, moral oldu diye konuştu.

