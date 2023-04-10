Kahramanmaraş Merkezli 11 İli Etkileyen 7,7 Ve 7,6 Büyüklüğündeki Depremler, Binlerce Binayı Yerle Bir Ederken, Yüzlerce Yıldır Ayakta Duran Tarihi Yapıları Da Etkiledi.

Asırlık Camiler, Kaleler, Kiliseler Ve Tarihi Eserler Depremler Sonrası Tamamen Yıkıldı Ya Da Büyük Zarar Gördü.

Bu Tarihi Yapıların En Başında İse Turan Mahallesinde Yer Alan Tarihi Bahtiyar Yokuşu Yer Alıyor.

Tarihi Yapıların Yer Aldığı Bu Alanda Deprem Nedeniyle Birçok Yapı Ağır Hasar Alırken Bir Dönemin Üzeri Molozlarla Kapanmış Oldu.