Asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş, turizmi canlandırmak için harekete geçti.

Eko turizmden gastronomi turizmine, inanç turizminden sağlık turizmine kadar birçok potansiyeli barındıran Kahramanmaraş'ta, bölgenin en büyük turizm yatırımlarından biri olan Başkonuş Yaylası öncülüğünde şehrin turizmi ele alındı.

Başkonuş Yaylası Turizm AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Erdoğanyılmaz, " Kurtuluş Savaşı’nda düşman işgalinden kurtulan ilk şehir olarak nasıl destan yazdıysak, benzer bir destanı cumhuriyetimizin 100’üncü yılında turizm sektöründe de yazmaya hazırız." dedi.

Erdoğanyılmaz, Kahramanmaraş’ın tüm turizm potansiyelini harekete geçirmek için çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Şehirde hala turizm işletmesi sayısı ve hizmet türü açısından açık bulunduğunu aktaran Erdoğanyılmaz, Söz konusu açığın sadece otel konusunda olmadığını, şehrin yabancı turistleri ağırlayacak modern restoran ve işletmelere de ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

