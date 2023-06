Merkez üssü Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Kahramanmaraş'taki esnaf ve işletmeler hasarlarını gidermeye çalışıyor.

Hasar tespit ekiplerince az hasarlı ve hasarsız olarak değerlendirilen yapılardaki bazı esnaf ve işletme sahipleri, acılarını bir tarafa bırakarak verdikleri hizmetlerle vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

- "Kentin kalkınması için her türlü fedakarlığı yapacağız"

Onikişubat ilçesindeki Tekerek Mahallesi'nde fırın işleten Asabil Gök, AA muhabirine, işletmelerine az hasarlı raporu verilmesinin ardından faaliyete başladıklarını söyledi.



Vatandaşlara ücretli ve ücretsiz ekmek verdiklerini anlatan Gök, şunları kaydetti:

"İnsanlara bu zor zamanda ekmek ulaştırmak için her türlü fedakarlık ve çabayı göstermeye çalışıyoruz. Az veya hasarsız işletmelerin, dükkanlarını açıp hizmet vermesi gerekiyor. Biz esnaflar olarak Kahramanmaraş'tayız ve bir yere gitmiyoruz, sonuna kadar buradayız. Kentin kalkınması için her türlü fedakarlığı yapacağız."

Üngüt Mahallesi'ndeki bir giyim mağazası müdürü Sibel Güler ise depremde çok sayıda tanıdığı ve yakınını kaybettiğine dikkati çekti.

Acısıyla tatlısıyla hayatın devam ettiğini dile getiren Güler, "Mağazalarımızı açtık, çalışmalarımıza devam ediyoruz. İnsanlara hizmet etmek istiyoruz, evimizde oturup da bekleyemiyoruz. 'İyi olsun' diye uğraşıyoruz." dedi.

Maarif Mahallesi'ndeki berber Ercan Kılıç da deprem nedeniyle yaşanan olayların tarif edilemez olduğunu, hayatın normale dönmesi için çabaladıklarını söyledi.